第6號颱風烟花朝台灣北部海面前進，氣象達人彭啟明表示，依照氣象局預測路徑，可能周三下午發海上警報，周四下午發布陸上警報，陸警範圍包括台北、新北、基隆、宜蘭、桃園和新竹縣市共7縣市，周五最接近台灣。至於周五有機會放颱風假嗎？彭啟明表示，颱風假機率慢慢往下降。

彭啟明今天在《彭博士觀風向》直播節目中指出，周三開始烟花颱風接近琉球，外圍環流逐步影響台灣，也是烟花關鍵轉彎點，若往琉球靠近一點就不會影響台灣，若非常接近宜蘭外海200、300公里遠的宮古島，就會接近台灣，到時就糟糕了。

彭啟明說，烟花預計周二轉中颱，周四至周六影響台灣，周五是颱風最接近台灣的時刻，北部將受到影響，但有多少降雨要視當時情況而定，變動性仍高。

彭啟明指出，依據氣象局上午8時的烟花颱風路徑潛勢預測圖，可能在周三下午發布海上警報、周四下午發布陸上警報，陸警範圍包括台北、新北、基隆、宜蘭、桃園和新竹縣及新竹巿等7縣市。

至於周五有機會放颱風假嗎？彭啟明回應，按照氣象局預測路徑擦邊的情況下，颱風假機率沒那麼高，可能性慢慢往下降。

此外，彭啟明表示，位於南海的第7號颱風查帕卡，勢必對烟花有些干擾，兩者變成一個低壓環流，查帕卡也可能替中南部帶來一些水氣，要觀察是否有藤原效應產生，預估到下周台灣天氣都不穩定。