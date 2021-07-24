中央氣象局於今（24）日上午11時30分解除烟花颱風海上颱風警報，新北市災害應變中心於同時撤除二級開設，統計颱風期間總計受理災情99件，均已結案，後續仍持續監控氣象。

據統計，烟花颱風期間新北市受理積水10件、路樹傾倒61件、電線掉落6件、電線桿傾倒1件、交通號誌損壞2件、道路受損中斷1件、橋樑損壞斷裂1件、淹水1件、電力停電4件、道路土石坍方7件及其他5件、無人員傷亡。

新北市災害應變中心表示，農委會發布新北市42條土石流黃紅色警戒（三峽、新店、烏來、坪林等區），應變中心下達預防性疏散撤離命令，加上原住民河濱部落（新店、鶯歌區）以及山區自主撤離作業，合計撤離7區378人；至於疏洪道路及橫移門開放時間，將密切關注石門水庫洩洪舒緩後，再行開放。

應變中心提醒，烟花颱風雖已解除警報，仍應隨時注意颱風動態，新北市沿海仍有長浪發生機會，應減少前往海邊活動。市府各級防救災人員將持續監控氣象資訊，做好各項防災整備工作，為市民的安全把關。