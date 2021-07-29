「仙草林」老闆林淼輝與妻子許秀卿、兒子今（29日）上午由副議長陳鴻源、民生里長盧燕山等陪同，帶著自製的200份仙草汁、仙草凍前往永和耕莘醫院，感謝醫護疫情間的付出。（葉書宏攝）

「仙草林」老闆林淼輝與妻子許秀卿、兒子今（29日）上午由副議長陳鴻源、民生里長盧燕山等陪同，帶著自製的200份仙草汁、仙草凍前往永和耕莘醫院，感謝醫護疫情間的付出。（葉書宏攝）

「單純想跟他們說聲謝謝！」新冠肺炎疫情嚴峻之際，第一線警、消、醫護等持續守護市民健康，新北市永和區「仙草林」專賣店儘管業績腰斬，老闆林淼輝與妻子許秀卿並未減產，反而增加產能，至今已送出超過2000份仙草汁、仙草凍，向最辛苦的前線表達敬意。

「仙草林」老闆林淼輝與妻子許秀卿、兒子今（29日）上午由副議長陳鴻源、民生里長盧燕山等陪同，帶著自製的200份仙草汁、仙草凍前往永和耕莘醫院，感謝醫護疫情間的付出，院方也頒發感謝狀感謝。

「其實就是小小的心意！」許秀卿說，受到疫情影響業績腰斬，但她們一家三口並未降低產能，反而還找來胞妹幫忙，凌晨3時許就起床煮草，經過一道道工法後製作出仙草汁、仙草凍，一開始也不知道要聳給誰，感謝里長盧燕山協助，讓她們回饋社會。

許秀卿說，疫情嚴峻期間，看到警察、消防、醫護堅守崗位守護大家，單純就想要替他們加油、做些事情，至今已送出2000份，只要接獲里長或相關單位聯繫，她們儘管再忙碌，卻一句怨言都沒有，她笑稱「疫情期間反而比以前還要忙！」

陳鴻源指出，疫情期間靠著警、消、醫護、清潔隊等努力，讓疫情得以控制，非常感謝「仙草林」的愛心，讓一線團隊備感溫馨，也持續呼籲市民，疫情仍處於二級警戒期間，仍需做好自身防疫措施，一起團結對抗疫情。

盧燕山說，「仙草林」一家人相當有愛心，也願意回饋社會，儘管是一杯冰涼的仙草汁，但卻讓警、消、醫護備感溫馨。