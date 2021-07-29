日前四海幫徐姓成員，因不滿北市松山分局教官楊忠蒞酒後出言辱罵他與友人，因此帶10名黑衣人追進松山分局，持椅砸毀電腦，前中崙所長許書桓與前巡佐傅榮光謊稱事發的監視器畫面被誤刪，前分局長林志誠更對外謊稱停電。台北市長柯文哲痛批，全國8萬人都知北市警局在說謊，這暴露出跟黑道關係太好，都混在一起。

北市廉政透明委員會29日公布22日的會議紀錄，柯文哲怒轟，林志誠謊稱派出所停電，後來才發現是許書桓刪掉，他是葉克膜醫生，若用葉克膜去說謊，大概全台有50人聽得懂，但警局的監視器是有不斷電裝置，還敢說是停電，全國有8萬人都知在說謊，林志誠怎會對業務這麼不熟？

柯批，林志誠要說謊也選一個更合理的，要做壞事也不聰明一點，脫離基層太久，說不知道就是笨，說知道就是壞，接下來，以後他也不准任何單位有那種「大尾流氓」，那個楊忠蒞就是，就算每天酗酒也沒人敢管。

「北市警察局跟黑道關係太好了，黑白都混在一起！」柯轟，那個許書桓被接受調查時，不講話就算了，怎還會說謊？整個組織文化就是不誠實，在警局內部調查不說實話，非要到地檢署才說實話，這案子最大問題就是暴露出，北市警察局跟黑道關係太好，警察跟黑道都混在一起，給外界觀感就是這樣。

柯說，以後警察1年內要調職，他不同意，超過6年在同一個地方，他也不同意，前北市警局長陳嘉昌常常在辦升遷，他就覺得很奇怪，以後不需要把警察這樣調來調去，但做太久也不對，去新任北市警局長楊源明說，以後要升遷就照規矩來，同一個職務不需要歷練3個地方，在那邊調來調去也不需要。

警察局會中報告，在繁重的分局歷練，較能栽培人才，未來才能挑戰更大的責任。只見柯冷嗆「好，OK，你講的我不同意。」

前松山分局主任則報告，市長說的不斷電系統，其實確實沒有，中崙所並沒有不斷電系統，恰巧那天台電公司確實是有停電，所以他們才會誤以為是停電造成沒錄影，那一天許書桓說謊，可又敢拿出同仁身上的密錄器，所以才判定是停電所造成，而非誤刪格式化。

「你要跟我爭，所以北市的監視器都沒不斷電系統？」柯痛批，以後警察升遷還是要照規矩走，單位裡不能有大尾的，待太久會變大尾流氓、地頭蛇，沒人敢管，今天最大問題就在這，任滿6年都要調動。