新北市昨（29）日確診人數7人，其中6名為居家隔離期間篩檢陽性，新北市長侯友宜提醒市民仍應保持低度活動，遵守防疫規定，並可多加使用整合發布各項防疫重點及各區疫情風險資訊的「災訊E點通」，掌握市府執行平寧計畫的最新防疫訊息。

消防局長黃德清說明，新北市府開發的災訊E點通系統，提供市民一站式的災訊平台。自2019年上線啟用後，平時可以提供火警、救護救難動態，當重大災害發生時，提供停班停課、封橋封路、環境醫療、交通訊息、停水停電及活動異常等6大類災害訊息，並可顯示周遭災害案件及鄰近避難處所等災情訊息。

此外，結合地理資訊系統（GIS），將動態災情資訊視覺化，讓市民快速掌握即時災訊及政府應變措施，在這波COVID-19疫情下，可即時透過災訊E點通，發布各項防疫重點資訊。

疫情指揮中心使用的「全災型智慧指揮監控平台EDP」，將運算疫情的分析結果，透過災訊E點通平台，以正確、快速的圖層視覺化公布最新情資，市民朋友可隨時使用手邊各種智慧行動手機、平板等，查看本市疫情熱區範圍、熱區防疫中心及高中低風險里，遠離疫災高風險區域。

同時可透過E點通即時定位獲知鄰近篩檢站、疫苗接種站等相關據點及預約方式，方便市民及就近前往篩檢或施打疫苗，提高民眾對病毒防護力和獲知自身健康狀況。