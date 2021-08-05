金管會允許符合4項條件的公開發行公司，在8月16～31日可採實體股東會輔以視訊方式召開。集保結算所表示，「視訊輔助股東會平台」已正式上線，截至7月底已收到超過10家公司申請採用，經各公司董事會通過並發布重訊公告。

金管會因應全台疫情三級警戒，規範公發公司於5月24日至6月30日間暫停召開股東會，延至7月1日至8月31日召開。其中，符合4項條件的公發公司，在8月16～31日間可採實體股東會輔以視訊方式召開，視訊輔助部分應採用集保提供平台。

集保配合金管會政策建置「視訊輔助股東會平台」，自7月14～31日間受理符合條件的公發公司申請使用。截至7月底，集保已收到超過10家公司申請採用，包括友達、嘉泥、三商壽、臺鹽、精誠、中裕、茂林-KY、大慶證、三竹、資拓宏宇等。

集保總經理朱漢強表示，今年為「視訊輔助股東會平台」上線首年，集保將全力協助公發公司，讓世界看到台灣企業豐沛的防疫能量，以安全又便利的數位零接觸方式，使股東與公司間維持暢通溝通橋樑。

集保特別在官網設置「視訊輔助股東會平台專區」、錄製平台操作步驟篇影片，提供投資人瞭解如何以視訊方式參與公司股東會。上述尚未電子投票或交付委託書的公司股東，可自8月6日起至股東會4日前，透過3管道進入平台進行「註冊／登記」作業。

集保指出，公司股東可於「集保e手掌握」APP中，於首頁「我的資產」下方點選快捷功能「股東e票通」→「視訊輔助股東會平台」，或進入各券商下單APP後點選「電子投票」→「視訊輔助股東會平台」即可導入。

此外，公司股東亦可透過「股東e票通」網站，點選一般股東身分並選擇相對應憑證登入，再點入「視訊輔助股東會平台」。自然人需備妥自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證任一憑證、法人則須備妥工商憑證、證期共用憑證任一憑證。