對於國產疫苗將納入公費疫苗接種一事，國民黨立委賴士葆呼籲，應盡速進行三期試驗並取得國際認證，才能呼應蔡英文所說符合國際標準、安全性、有效性的宣示。

中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，此期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算。本期可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止。

根據總統府新聞稿，蔡英文於10日接受日本「文藝春秋」月刊視訊專訪時指出，臺灣所進行的擴大第二期臨床實驗中，參與人數是一般實驗的倍數，因此，得以採集到更多的數據。另外，也採用了活用國外臨床實驗的「免疫橋接」方式。這個方法得以縮短新疫苗得到認證的所需時間，我們也注意到近來日本也在採取類似的作法。

國民黨立委賴士葆今（11）日在臉書表示，蔡英文忘記自己說過國產疫苗的審查標準是要用國際標準、安全、有效才會對人民施打。這些條件大都跳票，把國產疫苗列為公費疫苗即將對人民施打，日本敢這樣做嗎？

賴士葆強調，全世目前國際認證的疫苗，包括莫德那、BNT、AZ等都有經過幾萬人的第三期人體試驗。而亞洲國家如日本、韓國、泰國、印尼、越南等也都一方面購買國際認證的疫苗，一方面則正在研發國產疫苗，可是他們仍然要做第三期人體試驗。簡言之，台灣的E U A是全世界唯一最寬鬆的EUA。

賴士葆呼籲，期待國產疫苗盡速的進行三期試驗並取得國際的認證，這才符合蔡英文宣示的國產疫苗要符合國際標準、要有安全性、要具備有效性，現在趁著疫苗空窗期匆促上路的風險，賠上的是國家的公信力和人民的健康。