(20日03：30更新22:55更新)今年第6號颱風「烟花」路徑偏北、逐漸增強，中央氣象局預報，明(20)日可能增強為中度颱風，明起北台灣將轉為明顯有雨，預計颱風周五最靠近台灣，至於會不會放颱風假，氣象達人彭啟明表示，根據氣象局最新路徑，機率慢慢往下降；此外，第7號颱風「查帕卡」也有增強的趨勢，仍要留意雙颱恐產生的「藤原效應」。

雙颱共舞！「烟花」恐直撲台 戴立綱示警：劇烈降雨恐釀災｜Double typhoon

根據氣象局最新資料，烟花颱風20日2時的中心位置在北緯 24.1 度，東經 131.3 度，以每小時14公里速度，向西北西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒 35 公尺，七級風暴風半徑 120 公里。預計周四(22日)下半天逐漸接近台灣北部海面，氣象局最快周三(21)日可能對北部、東北部海面發布海上颱風警報，周四(22)日對北台灣發布陸上颱風警報，預計烟花颱風周四晚間至周五白天對台灣的影響最大。

定量降水預報。(圖/氣象局)

至於放颱風假的機率有多高？彭啟明表示，烟花颱風若依照目前預測的路徑是會侵台，不過如果越往北偏，受影響的程度就越低，按氣象局預測路徑「擦邊」的情況下，周五放颱風假的機率不高，不過某些局部地區還是不排除可能性。

此外，今天上午8點已形成的今年第7號颱風「查帕卡」，位於鵝鑾鼻西方約810公里的海面上，預計未來幾天在廣東沿海打轉，對台灣短期的天氣目前還沒有直接影響，不過台灣在兩個颱風中間，仍要留意是否產生「藤原效應」。

大雨特報。(圖/氣象局)

氣象局晚間發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(19日)晚至明(20日)晨恆春半島、蘭嶼及綠島有局部大雨發生的機率。明天起受烟花外圍環流影響，北台灣也將轉為有明顯降雨，各地午後有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率，此外，中南部沿海地區偶有的零星短暫降雨；高溫各地普遍可以達到32至35度，新竹以北、金門及宜花東有局部36度以上高溫發生的機率。