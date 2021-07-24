烟花颱風目前中心位置在台北的東北東方海面，向北北西轉西北進行，暴風圈正通過台灣北部近海，對台灣北部海面及東北部海面構成威脅。中央災害變中心今（24）日上午9時召開第八次工作會報，提醒民眾今天上半天北台灣雨勢明顯，北部、東北部務必嚴防豪雨。

中央災害應變中心表示，受颱風外圍環流影響，今日台灣附近各海面風浪偏大，北部、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海並有長浪發生；北部、南部、東北部、東南部沿海及空曠地區、馬祖易有8至9級強陣風，尤其基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼及綠島有9至10級強陣風，避免前往海邊活動。適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需留意積淹水。

中央災害應變中心副指揮官交通部政務次長陳彥伯指示，今天適逢周休假期，相關單位請利用多元管道提供民眾各項警特報訊息及天氣概況，並呼籲民眾避免前往山區及水域，全台沿海地區都有長浪發生機率，也請持續針對海邊活動及觀浪民眾進行勸離，確保安全。

此外，農委會水保局持續針對新竹縣五峰鄉發布大規模崩塌紅色警戒及33條土石流紅色警戒，部分土石流及坡地災害風險較高的縣市政府，已執行預防性疏散撤離工作，請確實依防疫指引妥善執行收容安置作業。

陳彥伯表示，連日豪雨，部分地區已有農業損害情形，後續仍可能再造成農產品市場價格波動，請持續落實農產品市場價格穩定機制，並請依農業天然災害查報作業規定，儘速協助農民相關災害救助，以利盡早復耕。