根據台彩表示，威力彩今日（19日）頭獎上看7億元，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，牡羊座、獅子座、雙魚座、巨蟹座的人偏財運最旺，而屬雞、馬、鼠、蛇的人亦是今日的好運生肖，可把握時機試試手氣。另外，因開運財神方位在正北方，建議前往住家或辦公室北方的投注站，並把握上午7點到11點，以及下午3點到晚上7點的時辰來下注。

▍Top4 巨蟹座

今日太陽與水星都落入巨蟹座的本命宮位，顯示巨蟹座財水充沛，財富能量旺到爆表，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

▍Top3 金牛座

穀神星與天王星加速進入金牛座的本命宮，顯示金牛座在財運方面能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

▍Top2 牡羊座

火星加速移入牡羊座的偏財投資宮位，加上家人宮位非常完美，顯示牡羊座今日可以找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

▍Top1 雙魚座

太陽與水星加速移入雙魚座的偏財機運五宮，太陽能量能加持偏財宮，兩星互相照耀雙魚的財寶庫，小孟老師建議，「下注前可吃紅色的食物，或打開手機搜尋並觀看火紅色的火燄。」可藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺財氣。