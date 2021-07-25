羅嘉翎在8強賽擊敗加拿大好手後興奮吶喊。（季志翔攝）

台灣19歲跆拳道小將羅嘉翎首度參加奧運就挺進4強，儘管沒能闖進金牌戰，但她在25日晚間登場的銅牌戰以10比6踢落尼日29歲的耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），奪下東京奧運女子57公斤級銅牌。蔡英文總統晚間也在臉書上發文祝賀，盛讚羅嘉翎「英雄出少年」，振奮了全台灣。

羅嘉翎雖然在4強賽以5比28不敵美國18歲小將佐拉蒂琪（Anastasija Zolotic），無緣爭金，但她並不氣餒，稍作休息後在台灣時間晚間7點30分在銅牌戰再度出賽，銅牌戰羅嘉翎的對手耶索夫是今年非錦賽女子57公斤級金牌，雖然她在8強賽落敗，但靠著對手一路挺進金牌戰，讓耶索夫獲得敗部出線的機會。

第一回合雙方都先用側踩試探，羅嘉翎先靠正拳攻下1分，再靠中端攻擊取得2分，第一回合踢完取得3比0領先。第二回合雙方都未得分，第三回合耶索夫靠著連續2次中端攻擊反超，但羅嘉翎利用身高優勢上端得分要回領先，在最後12秒上端穩住勝果，奪下銅牌。

針對羅嘉翎奪銅，蔡英文25日晚間在臉書上表示，今晚的「+0」，振奮了全台灣！東京傳回來捷報，恭喜羅嘉翎選手勇奪跆拳道女子57公斤級銅牌，19歲的嘉翎，第一次登上奧運大舞台，就展現出無畏的氣魄，成功踢下獎牌，「英雄出少年，嘉翎妳真的很棒！大大恭喜！」