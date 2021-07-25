若想順利發財致富，除了在事業上全力打拚，更要學會投資理財，才有機會賺到口袋滿滿。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析運勢，雙子座、處女座、雙魚座的人最有機會在下半年發大財，而屬鼠、蛇、狗的人則是財運爆棚的3大生肖，不過屬蛇的人要小心遇上詐騙集團，才不會荷包大失血。

【口袋滿滿星座】

▍1.雙子座：事業爆發

在下半年，「火星」在雙子座的事業宮加持，讓你在職場上有著像火一般的爆發力，所向披靡，能藉此機會一展長才，打下好口碑，更能獲得一筆豐厚獎金，不排除有升官加薪的可能！在事業上，有貴人降臨，可提供許多工作或轉職的建議，同時幫你引薦不少人脈，收穫頗豐。

▍2.處女座：理財生財

在下半年，處女有吉星「金星」與「火星」在你的本命宮守護，可緩解先前為錢奔波、被經濟壓力追著跑的日子，事業上也有貴人相助，業績與收入都會上漲，讓你荷包不再吃緊，有餘裕考慮經營副業或投資理財。隨著財富水平提高，你的物質生活會更舒適，下半年可以替自己安排一場旅行、買下想要已久的包包、吃頓大餐等，好好犒賞這段日子辛苦的自己。

▍3.雙魚座：新闢財路

下半年，吉星「木星」在雙魚座的財帛宮順行，讓你的財運直線上升，這顆行星同時擁有「傳遞」功能，因此，你只要扮演好「媒介」這個角色就能催生財運，可從事寫作、交通、貿易保險、電子商務等的業務或經理人、代理人、仲介，有機會得到新資源，甚至是挖掘到新財路。另外，假如是先前有資金困難的雙魚座，在這顆行星的助攻下，也能順利還清過去欠下的債務。

【口袋滿滿生肖】

▍1.生肖鼠：財運回歸

在下半年，生肖鼠有太陽吉星加持，會帶來財運上的大轉變，不僅手頭變寬鬆，生活品質也會提高，如果之前有投資，下半年可望回收，讓存款有機會翻漲。而工作方面，經歷上半年辛苦的付出，你的才華終於能被看見，適合擔當重任，接下重要案子，這會是你發光發熱的好機會，要好好把握。

▍2.生肖蛇：變動生財

在下半年，生肖蛇太歲遙合，這段期間可以多往外地跑，離開久住的地方，能幫助轉運。在工作上，很適合向公司提出新的想法或建議，由於長官對你非常賞識，會把你的話聽進去。財運方面，要小心遇上詐騙集團或給你錯誤消息的人，就算是熟人也不要完全信任。對於近期想換工作的人，也可以趁下半年好好規劃一番，能找到比現在更喜歡的工作。

▍3.生肖狗：升官發財

在下半年，生肖狗將得到「天德吉星」的助力，事事皆可一帆風順、精神氣爽。長輩或是上司都對你愛護有加，可以多多把握機會去與他們請教，可在事業上帶來助力，有機會升官加薪，並且招來好人緣，順利累積人脈，若有煩惱或困境都能順利化解。