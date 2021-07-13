若想早日在職場上成功，就要知道好機會是不等人的！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，生肖屬豬、蛇、牛、鼠的人在7月下半月財運最好，有機會拓展財路或接到一大筆生意，建議日常就可以多進修財經相關知識，增強自己的競爭力，才不會與好運擦肩而過。

▍Top4 生肖豬

在7月下半月，屬豬的人在財運上適合多方發展，近期會出現不少新機會，將拓展出不同的財路，如果屬豬的人想投資，記得不要孤注一擲，應該要多多分散風險，可透過研究副業得到不錯的回饋。

▍Top3 生肖蛇

屬蛇的人在7月下半月有機會接到更大筆的生意，雖然會面臨很大的壓力，但這也是賺錢的好時機，把眼光與目標放長遠來看，現在打下穩定的根基，足以讓未來有更大的發展空間，若時間上允許，可以盡量去做，會迎來財運亨通的好運。

▍Top2 生肖牛

在7月下半月，屬牛的人事業會很順利，績效開始急起直追，只要努力往前，過去的壞運氣都會瞬間拋到腦後，記得要保有滿滿的意志力，只要持續開創新機會，就能讓儲蓄繼續成長。

▍Top1 生肖鼠

在7月下半月，屬鼠的人在賺錢方面會特別感興趣，小孟老師建議，「可以多看財經相關書籍，或是進修線上的理財課程。」在進修的過程中，好好增強並研究投資理財的觀念，可以幫助自己在投資分析市場上更上一層樓。