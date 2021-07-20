男星吳亦凡因為爆出一系列性醜聞重創形象，19歲網紅都美竹多次發文指控吳亦凡的惡行，受到網友熱烈討論，他過往的作品也被翻出，當時吳亦凡和劉亦菲合作的電影《致青春·原來你還在這裡》有一場「硬上」的激情戲，更被網友諷刺根本是「本色演出」。

《致青春·原來你還在這裡》改編自小說，於2016年上映，講述男女主角是高中同學，一段糾纏多年的愛情故事，當時上映，吳亦凡就曾被批評過演技不行，如今該片的激情床戲又被網友翻出，片中男女主角到賓館投宿，原本是一人一張單人床，吳亦凡卻硬是去和劉亦菲擠同張床。

吳亦凡和劉亦菲在片中有激情床戲。（圖／翻攝自ODC官方頻道 YouTube）

吳亦凡抱住劉亦菲後，試圖對女方毛手毛腳，儘管劉亦菲掙扎制止他，他卻沒有停下動作，準備要霸王硬上弓，嚇得劉亦菲直接將他推開大叫：「你把褲子穿上！」吳亦凡才終於停止，網友紛紛擷取這段畫面諷刺他是本色演出，而當時該片在大陸有3.3億人民幣（約14億台幣）票房，在韓國卻是乏人問津。

吳亦凡過去就被批演技差。(圖/翻攝自微博)

事實上，吳亦凡的演技過去就備受爭議，他演出過最為人所知的電影是《西遊：伏妖篇》，然而仍被嫌棄演技尷尬，連台詞的嘴型都對不上，網友還毒舌批他：「要作品沒作品，要演技沒演技，為啥這種人能火？就因為帥嗎？」、「顏值越來越垮，沒演技，沒代表作，不知道怎麼混到現在的」。