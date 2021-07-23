氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨衛星雲圖顯示，「烟花」颱風眼直徑約110公里，為「大眼颱」；中央氣象局「路徑潛勢預測」圖顯示，中颱「烟花」今日轉向北北西通過宮古、石垣之間，強度變化不大；明日經北部海面，移速略加快、強度緩慢減弱，紅框範圍皆不大；25日前進至浙江海面，當晚再從杭州灣附近進入大陸後，其導引氣流減弱，移速減慢，紅框範圍明顯擴大。雖對台已無直接影響，但有維持或加強「西南氣流」的作用。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「烟花」颱風暴風圈逐漸接近，受其外圍環流影響，北台慎防風雨，最大雨量仍在桃竹苗山區；今下半天中南部轉西風至西南風後，雨勢亦將明顯增大；花東受影響相對較小；影響持續至明日上半天，各地都應注意防範。明日下午「烟花」繼續向浙江海面前進，北台灣風雨先趨緩，中南部仍有明顯雨勢，應持續注意。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，25日起「烟花」遠離，「季風低壓」環流亦跟著北移，原位置比較偏南的「西南季風」就被調整至台灣附近，即所謂颱風引進「西南氣流」的現象；26日起「烟花」的殘餘將在華南打轉，29日再東移進入東海，致使此「西南氣流」的型態持續至31日仍未改變。台灣的天氣將是「迎風背風兩樣情」，迎風面西南部逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，慎防其「致災」的可能，絕不可小覷，背風面北部、東半部則大多是晴朗高溫、少有降雨，截然不同的天氣。