2021年的印度鋼鐵需求量可望打破記錄，一掃2020年時，因新冠肺炎造成印度經濟大衰退的陰霾。

隨著第2波疫情危害已趨緩和，印度商業活動也漸漸復甦。日前，國際貨幣基金(IMF)預估當地2021年經濟可望成長9.5%。2020年，印度慘遭新冠病毒蹂躪，為抑制疫情擴散，印度採取強封城政策，因此經濟活動幾乎全倒下，GDP(經濟成長率)也史無前例地衰退了7.3%。

在印度當地數一數二的鋼鐵廠業者JSW Steel(京德勒西南鋼鐵)表示，從4月開始的財年，印度鋼鐵需求量預計將大增17%達1.1億噸。而2020年因疫情關係，印度鋼鐵消費量出現15年來沒看過的年減現象。

JSW鋼鐵指出，在與日俱增的能源消耗與採礦作業，以及農工拖拉機與民用轎車成長的推升下，金屬需求量正在增加。因為，6月與7月看到景氣復甦，隨後建築工程業將會接棒。

由於目前印度當地鋼材需求孔急，為先滿足內需市場，恐怕會影響到，2020年成長大增至1700萬噸的出口市場。因此，2021年鋼鐵出口量，預估將會稍微減少。

但是，JSW鋼鐵在2021年出口量，可望跟2020年一樣，都維持在400萬噸左右。

印度JSW鋼鐵第2季財報，創下有史以來最佳單季表現。原物料取得成本雖增加，但JSW鋼鐵憑著銷售量與印度內需市場雙雙成長下，還是可以繳出一張亮麗的財報成績單。