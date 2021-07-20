疫情指揮中心昨天宣布，衛福部核准高端COVID-19疫苗EUA，國民黨立委蔣萬安質疑，攸關民眾健康權益的重大事項，政府不是應該要跟民眾做好充分的風險溝通？

蔣萬安並指出，審查會議沒有錄影，衛福部長陳時中指揮官竟說「錄影會妨害表意權」，專家若不同意可不寫理由，因為官員說「整個開會過程中大家都充分表示意見」這樣的荒謬理由，「我們的政府官員竟然可以講的臉不紅氣不喘！」

蔣萬安表示，美國FDA審查輝瑞和莫德納疫苗時，包含討論及投票，全程超過8小時都在YouTube公開直播，每一位專家，對於自己講出的話負責。縱然我國不要求比照美國全程直播，但會議過程全程錄影，會議紀錄提供事後檢驗，總做得到吧？還是跟3＋11一樣，沒有會議記錄？只講結果，不講過程，要怎麼說服民眾疫苗是安全無虞？

蔣萬安呼籲，政府要讓人民信任其實很簡單，審查過程公開透明，讓專家學者的意見接受外界的檢驗，為自己的專業意見負責，才是真正確保專家的表意權。