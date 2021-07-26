高端新冠疫苗即將列入公費施打，針對打了能否出國的疑慮，高端總經理陳燦堅說，台灣的「黃皮書」（疫苗接種記錄）是被認可的，比護照更有價值，出國可通行無阻，不過這話馬上被毒理學專家招名威打臉，直言被國際認可這話說得太早，高端必須要去努力後再說。

陳燦堅說，他也會打高端疫苗，疫情前他世界要跑好幾圈，對於能不能出國的問題，他比任何人都在意，台灣的防疫實在太棒了，大家都認可，去美國、日本、韓國都沒有問題，可能入學有啦，台灣的公民他們本來就很尊重、很放心，相信打過疫苗只要有登載，他個人認為在通行無阻的可能性很高。

對於高端充滿自信，毒理學專家招名威現場打臉，直言被國際認可這話說得太早，高端必須要去努力，要讓疫苗的實際效果能出來，要讓結果能夠公諸於世，還要多發表些期刊，才能得到國際認可。

對於疫苗不良率高被退貨，陳燦堅說，這份文件「我們以前也沒有看過」，也不知道來源為何，但既然衛福部已經同意施打，這些說法都不攻自破，且用過時資料評論現今狀況，根本斷章取義。

陳燦堅說，這像是從台北上車，都已經快到高雄了，還在那邊糾結在桃園怎樣怎樣，這些都是假訊息，也讓他很無奈，他還反嗆批評者「一個非科學家實在是不需要，也不用太多，一直在評論科學的問題」，應該要回歸專業。