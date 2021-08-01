戴資穎8月1日晚間將挑戰大陸選手陳雨菲，爭取生涯首面奧運金牌，她亦敵亦友的泰國女將依瑟儂(Ratchanok Intanon)雖然在8強戰被小戴擊敗，但還是很夠朋友地支持她摘冠。依瑟儂在IG貼圖寫道：「妮一定，要贏到追後喔！」兩人激鬥3局、大戰63分鐘，敗戰的依瑟儂當場落淚，仍不忘祝福戴資穎。因此戴資穎今晚不僅是為自己、為國爭光，也是為了好友依瑟儂而戰。

泰國羽球女將依瑟儂在IG貼圖支持戴資穎。（翻攝自IG）

依瑟儂與戴資穎是同期出道、相知相惜的勁敵。2019年的馬來西亞大師賽，依瑟儂直落二打敗戴資穎，當時她還跑去關心戴資穎是不是受傷了，她不相信戴資穎怎麼可能被輕易擊敗。從這點就能看出依瑟儂對戴資穎的實力認可與兩人的真實交情。這次8強戰敗陣依瑟儂很痛心，但她也肯定這才是真正發揮實力的戴資穎。大概對依瑟儂來說，在這裡輸給相知的勁敵，起碼比輸給那些八竿子打不著的人要好一點。

戴資穎至少已經拿下銀牌了，最後的能量就是在今晚一戰把它鍍成金牌。戴資穎預計晚間8點20分女單金牌戰出戰大陸陳雨菲，這是日本時間的9點20分。戴資穎說：「雖然平常9點以後是我的睡眠時間，但以台灣時間來說，是在8點20分開打，所以時間上對我來說還好、不會太晚。我覺得這場金牌戰肯定困難，我必須要非常穩定才有機會抗衡。」