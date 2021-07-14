在現實社會中，欺善怕惡的小人很多，因此性格溫順的人最容易被占便宜，因為就算受欺負，他們也不會把事情鬧大，所以有心人特別喜歡刁難他們，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、金牛座、天蠍座性格雖然溫順，但要是有人過分打壓他們，他們必將大力反擊，不會忍氣吞聲。

▍1.水瓶座

水瓶座擁有眾人公認的好脾氣，很懂得照顧別人的感受，在與人相處時，他們常常為了顧及別人而受委屈，並不是因為他們軟弱怕事，而是水瓶座的人天生度量大，即使偶爾被占便宜，他們也會假裝不知道，但如果發現有人是故意的，那麼他們就不會再包容，會讓對方付出沉重的代價，不給對方好臉色看。

▍2.金牛座

和金牛座相處過的人都知道，他們個性很溫和又老實，在與人交流時，從來不會占別人便宜，有時還寧願委屈自己去成全他人，因此不少人會認為金牛座很傻。不過，這其實是他們表達在乎的方式，只要他們認為值得，就願意不計較得失，一心只為對方付出，但若有人刻意占他們便宜，那麼金牛座的人就會硬起來反擊，不會輕易放過有心人。

▍3.天蠍座

天蠍座的人比較怕麻煩，在與人相處的時候，若遇到爭執或衝突，只要對方沒有太過分，即便吃了虧，他們也會選擇忍讓，讓事情一笑而過，但他們從來不怕事，如果有誰徹底惹怒天蠍座的人，那麼他們就會收起包容心，展現出無比絕情的一面，不只不會顧及以往的情分，甚至還會要求對方加倍奉還，賠償他們的損失。