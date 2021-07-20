屏科大與遠雄人壽以一隻隻萌翻的貓頭鷹和老鷹作為主打、共同推出「守護億隻鴞」環境生態復育計畫，在高樹鄉設立數個生態復育基地，藉由屏科大對在地野生動物及環境的長期研究為背景，結合遠雄人壽對偏鄉關懷的實務經驗，雙方進行跨領域產學結盟。

屏科大鳥類生態研究室已在屏東縣高樹鄉觀測鳥類多時，田裡佇立的棲架為的是吸引猛禽和貓頭鷹來停棲，地點在屏東縣高樹鄉農田裡的鳳梨、百香果、火龍果園的景象，選定的農作物使用的是友善耕作的栽培方式，或者不使用老鼠藥的農友，推展無毒農產品的耕地。

過去屏科大鳥類生態研究室在這裡進行田間試驗，透過棲架調查猛禽在田間出現的狀況，而高雄農改場和屏科大智慧農業團隊也分別在高樹鄉進行友善耕作農法的輔導。而今年，遠雄人壽攜手屏科大產學合作，希望能為偏鄉農業注入新活力，將偏鄉的農產品結合生態保育的概念，介紹給更多人知道。

屏科大鳥類生態研究室的博士生林惠珊表示，會開啟這個專案是因為在2020年，研究室在遠見雜誌舉辦的USR大學社會責任評選中，得到了生態共好組的楷模獎，遠雄人壽企業邀請學校共同合作。一般來說，偏鄉、農業、生態保育，這些名詞對很多人來說是很遙遠的事情，這次可以透過學校和企業結合開啟這次專案，其實也象徵了越來越多人重視野生動物保育這件事情。

屏科大鳥類生態研究室的洪孝宇博士表示，研究室已經在高樹鄉的善導書院進行老鷹棲架監測超過一年的時間，這裡的棲架非常特別，因為鄰近山區，紀錄到的猛禽除了常見的黑翅鳶外，小型的貓頭鷹領角鴞，以及森林性的鳳頭蒼鷹都經常出現，尤其是貓頭鷹相當可愛，很適合做為友善農業的吉祥物之一。這次的專案不只是生態研究，未來將在高樹鄉搭配偏鄉環境教育及友善農產品推廣，透過企業的力量來合作。

遠雄人壽表示，世界經濟論壇全球風險報告指出，氣候風險與環境生態危機，已是全球年輕世代最擔憂的議題，遠雄人壽為延續保險本業對生命的尊重與守護在地環境的決心，與屏東科技大學跨領域研究發展中心合作，串聯偏鄉社區學校、農民產銷鏈、公益組織及教師聯盟，推動「守護億隻鴞」環境生態復育計畫，以動物保育、偏鄉關懷、友善耕作、棲地復育等實際行動，對抗因氣候變遷及經濟發展導致的環境破壞與生態危機。