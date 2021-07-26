東奧》開幕式美國人不捧場 收視遠不及里約奧運 21:162021/07/26 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國家廣播公司（NBC）估計，約1700萬美國民眾收看上周五的東京奧運開幕式，與五年前里約奧運的2670萬人相比，收視人口掉了36％，2012年倫敦奧運開幕式，吸引4070萬美國人收看創歷來最多紀錄。分析原因很難確認是東奧因疫情延宕一年，導致美國人興趣大減，還是受到美國人收視習慣大幅改變影響。 福原愛看轉播憶在北京奧運舉國旗 搶東奧財 中華電行銷總動員 #美國人 #收視 #里約奧運 #收看 #東奧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情陰影籠罩東奧 菅義偉民意支持度滑到最低 15:072021/07/26 國際 宅家觀賽 逾200萬人次線上追東奧 04:102021/07/26 財經焦點 看好了世界！中華隊來了 開幕前網友熱議東京奧運人氣出戰選手 09:572021/07/26 體育 台東加油派對直播 為郭婞淳打氣 04:102021/07/26 地方新聞 美國泳將賽前突跳KPOP暖身！網一看動作秒知是TWICE 16:322021/07/26 搜奇 東奧》中華男團射落荷蘭 決賽戰韓力拚我國奧運射箭首金 14:562021/07/26 體育 東奧主持人染疫北野武轟開幕式丟臉 04:102021/07/26 娛樂新聞 菅義偉奧運外交期待落空 04:102021/07/26 話題觀察 東奧考慮開放觀眾？奪牌選手獲准無罩30秒 12:112021/07/26 體育 東奧》賽事轉播收視開紅盤 羅嘉翎銅牌戰「破4」 16:232021/07/26 體育 東奧開幕式收視率驚人 高達56.4％直逼上次東奧 12:272021/07/26 國際 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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