美國國家廣播公司（NBC）估計，約1700萬美國民眾收看上周五的東京奧運開幕式，與五年前里約奧運的2670萬人相比，收視人口掉了36％，2012年倫敦奧運開幕式，吸引4070萬美國人收看創歷來最多紀錄。分析原因很難確認是東奧因疫情延宕一年，導致美國人興趣大減，還是受到美國人收視習慣大幅改變影響。