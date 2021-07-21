來到7月下旬，這段時間星座運勢將有怎樣的變化？星座運勢網站「星座上上簽」分享，摩羯座、處女座、獅子座在7月底將有轉運機會，這段時間可能會遇到一些危機，不過只要能撐過去，就能將危機化為轉機，翻身逆襲，抓住難得的機會，更加接近成功。

▍1.摩羯座

摩羯座的人性格堅韌，不怕吃苦，只要立下目標就不會輕易放棄，遇到困難也不退縮。來到7月底，摩羯座可能面臨一些困境，不過這些考驗都將化做成長的養分，他們將會越挫越勇，順利度過難關，而這些經歷都會成為珍貴的經驗，帶領摩羯座更上一層樓，離成功越來越近，日子越來越順遂。

▍2.處女座

處女座是完美主義者，希望把手邊的事情做到盡善盡美，因此任何事情都會經過仔細的規劃，確保每個環節都不出錯，他們一直以來都用最嚴格的標準來要求自己，因此很少會遇到意外狀況，不過在7月底，處女座可能會有危機降臨，幸好他們的危機處理能力一直都很強，總是能冷靜面對突如其來的狀況，遇到困難絕對不會逃避，有機會扭轉局勢，將危機化為轉機，迎接令人振奮的亮眼成果。

▍3.獅子座

獅子座一直以來都非常有自信，而且很愛面子，經手的事情只許成功、不許失敗，為了確保能順利執行，他們習慣親力親為，不依賴他人的力量，遇到困難也能靠自己解決。7月底獅子座生活中會遇到不順利的狀況，不過這些危機裡都藏著機會，建議獅子座這段時間要以退為進，不要搶著當出頭鳥，仔細觀察局勢，自然就能化解危機，領悟成功的秘訣。