有些人總能給人滿滿的安全感，待在他的身邊彷彿什麼事都不用管，可以非常放鬆。星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，處女座、金牛座、巨蟹座、射手座的人非常可靠，他們很會照顧他人，只要和他們在一起，就能安心耍廢，什麼事情他們都會處理好，只要跟隨他的腳步就絕對不會出錯。

▍1.處女座

處女座其實沒那麼喜歡照顧人，但是當他看到朋友的生活過得一團亂，他的完美主義又無法忽視這一切，只要能夠改進的地方他都看不順眼，如果對方又表現出拖拖拉拉的態度，他可能還會忍不住動手幫忙收拾，因此有他在身邊就能安心耍廢。

▍2.金牛座

金牛座性格非常穩重踏實，凡事習慣經過仔細的規畫才付諸行動，因此朋友之中只要有金牛座，一切計畫像是旅遊行程、收支計算全部都可以交給他，大家安心耍廢即可，可靠的金牛座會擔起這個責任，他們無法接受時間或金錢被白白浪費，心中的小算盤打得非常精準，絕對不會有錯誤的決定。

▍3.巨蟹座

巨蟹座非常戀家，如果你的另一半或親人之中有巨蟹座，將會發現他們不是很喜歡出門社交，除了必要的外出，幾乎都盡可能的待在家裡，唯有居家時光才能讓他徹底放鬆，有休息的感覺。他們很會照顧人，會為了家人準備好飯菜，細心的觀察家人的需求，有他們在身邊就能夠安心耍廢。

▍4.射手座

許多人認為射手座是個什麼都不管的星座，根本不會照顧人，不過這是他面對外人的態度，只要是他的伴侶或好朋友，就能在他身邊安心當小廢物，射手座喜歡把自己的行程安排得很充實，每天就是要過得開心，朋友們只要跟著他，什麼都不用想，只管享受就好。