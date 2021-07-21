威力彩已經連摃32期，台彩表示，明日（22日）頭獎獎金上看7.4億元！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，巨蟹座、雙魚座、獅子座、牡羊座的人中獎運最高，可參考老師提供的幸運數字，而屬兔、牛、狗、蛇的人則是明日最幸運的生肖，不妨把握時機碰碰運氣。另外，因開運財神方位在正東方，建議前往住家或公司東方的投注站，並把握上午9點至11點，以及下午3點至5點財運能量最強的時間下注。

▍Top4 巨蟹座

幸運數字：1、4、0、2

太陽水星落入巨蟹座本命宮位，顯示巨蟹座財運爆發力十足，但美中不足的是，木星呈現逆行位置，代表在選號時會錯過不錯的數字，建議憑著第一直覺是最準的。此外，木星也代表紅色力量，因木火相生，若能在找到紅包袋或紅色色紙，在外面寫下「財神速速來」，再攜帶紅包袋到投注站下注，說不定能引來過路財神，幫助你中大獎。

▍Top3 雙魚座

幸運數字：1、4、5、0

太陽水星落入雙魚座的偏財宮，顯示雙魚座投資運勢很旺並且力量擴大，水星引力可以幫你招來財氣，小孟老師建議，「可以在腰帶上，用食指畫出9個錢幣的符號，代表九五至尊，腰藏萬貫。」讓你在下注後可以富甲一方。

▍Top2 獅子座

幸運數字：1、7、0、8

火星在獅子座本命宮放大，並且在命宮發光發熱，顯示獅子座的橫財運表現亮眼，小孟老師建議，「可以拿一張白紙，在白紙上畫一個金元寶，並在金元寶下方寫下自己的名字與生日，再帶著這張紙到投注站下注。」元寶的能量可讓你全身都上下充滿財氣。

▍Top1 牡羊座

幸運數字：5、9、1、4

火星落入牡羊座的五宮偏財宮，讓牡羊座的財運受到財神加持，因此求財衝動更為驚人，建議你下注前冥想森林之王獅子的模樣，有助撼動財帛宮位，讓你的財庫再度被點燃。