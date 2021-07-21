美股強勁反彈，但台股今早走勢大震盪，台股早盤電金傳全數上揚但盤中傳產壓盤，貨櫃航運三雄盤中重挫跌停，台股最後仍倚靠台積電(2330)拉高救援，才將跌點控制在百點之內。台股收盤跌69點至17458點，成交值增至6131億元。

台股周二跌落月線，台指期今日尾盤結算，早盤台股衝高至17700點遭巨大賣壓，台積電持續穩盤，仍不敵貨櫃的長榮、陽明(2609)、萬海今日持續下壓，收盤在17500點之下，仍在短期均線及月線之下。

美股周二走揚，告別周一恐慌，周二(20日)美國樂觀的企業財報，加上十年期美債殖利率回升1.2%以上，四大指數齊揚，道瓊收紅近550點，終場美股四大指數漲幅介於1.38至1.62%。台積電ADR漲0.91%、聯電ADR漲0.86%、日月光ADR漲1.89%。

美股勁揚，台積電以及長榮等權值股帶動，早盤指數一度大漲178點，突破17700點關卡，但隨後在長榮(2603)、中鋼(2002)等傳產權值股壓盤，貨櫃三雄接連幾天大跌，加上台積電一度翻黑；台股中場跌逾176點至17352點。

傳產壓盤，加上台積電翻黑，台股最低跌176點，與早盤最高點相差了355點。近尾盤在台積電向上，台積電收漲4元至585元，使得台股力守17400點，但指數仍收黑且仍受制月線壓卡。

全日表現來看，美股反攻，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅約0.91%。台積電今天股價止跌回升，早盤達586元，漲5元，日月光投控(3711)等權值股股價早盤同步走高，帶動整體電子類股指數上揚穩住盤勢。

貨櫃航運萬海(2615)周二股東會，對下半年審慎樂觀，表示市場需求依舊強勁，旺季塞港、缺櫃問題難解，但今早股價開高壓回，長榮、陽明也開高走低；中鋼受到外資等法人近期賣超，股價同步開高走低。

回顧周二，美股重挫衝擊台股走勢，在電子、傳產、金融無一倖免下，指數盤中一度重挫近300點，終場指數下跌260點，摜破月線17729點。周二，外資賣超256.4268億元，投信賣超17.7308億元，自營商賣超83.7675億元，三大法人賣超357.92億元。

台指期今日尾盤結算，早盤台股衝高至17700點遭巨大賣壓，不過，上周五先跌的台積電今早持續穩盤，只是貨櫃的長榮、陽明(2609)今日持續下壓，壓抑台股多頭氣勢。

周二外資持續大舉賣超，今日台指期結算續遭受重大賣壓；台股短線恐持續整理，後市要留三大法人賣超金額是否縮小，將成短線止跌的觀察要點。