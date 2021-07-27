(11:20更新)貨櫃三雄今(27日)仍遭遇亂流，長榮盤中跌逾8%，陽明跌逾9%，一度來到123元，差一檔就跌停，萬海也跌逾6%，拖累大盤開低走低，盤中一度觸及17272.09點，下跌131點。

美股3大指數周一再創新高，台股今(27日)開盤下跌8.79點，以17394.77點開出，但隨即翻紅至17459.35點，台積電以581元開出，上漲1元，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海仍開低走弱，跌幅都逾3%。

超級財報周登場，美股周一(26日)上下震盪，終場小幅收紅，3大指數仍再創新高，道瓊工業指數收盤上漲82.76點或0.24%，收在35144.31點，那斯達克指數漲3.72點或0.03%，收在14498.88點，標普500指數漲10.51點或0.24%，收在4422.3點，費城半導體指數下跌3.14 點或0.096%，收在3276.92點。

台股26日震盪走低，貨櫃三雄翻船，萬海盤中一度跌停，長榮跌逾8%，台積電盤中由紅翻黑，加以金融股走弱，終場加權指數以17403.56點作收，下跌169.36點，成交值4556億元，三大法人同步賣超，以外資及陸資賣超183.55億元最多，自營商賣超19.88億元，投信賣超5.73億元，合計賣超209.16億元。