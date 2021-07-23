成功人士總是對工作充滿熱情，做事態度也十分積極正向，搜狐網命理專欄點名，生肖屬狗、虎、豬的人在7／23～7／29期間財運及事業運最好，在吉星加持之下，好運源源不絕，只要持續努力，可望在職場上飛黃騰達，成為眾人欽羨的目標。

▍1.生肖狗

狗年出生的人做事乾脆，個性堅強，遇到困難會果斷想出應對方法，因此常常能擔當重任。在7／23～7／29期間，屬狗人的財帛宮有「樺蓋」吉星進入，象徵人生中的大難已過，未來將生意興隆、年年旺，整體運勢相當順遂。在事業方面，在貴人的支持與幫助下，有升職的機會，生意上則有財神護佑，會收獲不少的意外金錢，各種好機會接連到來，只要他們能不斷努力，未來前途不可限量。

▍2.生肖虎

虎年出生的人天資聰穎，自尊心較強，他們做人做事知進退、懂分寸，才氣十足但又深藏不露。在7／23～7／29期間，屬虎人因福德宮得「天魁」吉星坐鎮，事業發展前景欣欣向榮，只要抓住好時機，財運會隨事業一路上漲，不僅正財運十分旺盛，偏財運也不俗，常常有投資方面的收穫，財富不斷進口袋，可過上大富大貴的生活。

▍3.生肖豬

豬年出生的人性格純樸、心地善良，因此累積了不少人脈，為成功奠定了有利的基礎。在7／23～7／29期間，屬豬人的財帛宮有「天禧」和「華德」吉星加持，在職場上可心想事成、萬事興，隨著能力提升，事業也會一帆風順，只要保持一貫勤奮的態度打拚，就能收獲成功，迎接發財致富的好日子。