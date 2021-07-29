雜誌民調，2021縣市長施政滿意度，花蓮縣長徐榛蔚以近8成78％滿意度，拿下5星縣市長殊榮，且是台灣本島非6都中唯2的5星縣市長，在環保、教育、觀光等8大施政面向創下77.2％滿意度支持。

徐榛蔚說，疫情爆發後，衝擊各行各業，在艱難的時刻，服務鄉親始終秉持以民意為依歸，以「國際智慧城市，觀光友善花蓮」為目標，感謝鄉親肯定，縣府團隊會持續打拚，也感謝議會支持、府會和諧。

遠見雜誌民調，徐榛蔚榮獲5星縣長，滿意度也高達78％，與執政首年2019年相比，有高達5.8百分點的大幅增長。同時，花蓮是少數8大面向滿意度連年增長的縣市，例如「環保」面向，花蓮市民滿意度全台第1；「觀光」面向則在6都以外縣市，拿下排名第2、全台第3佳績。

在民調8大施政面向滿意度中，花蓮以77.2％與連江縣並列第1名；教育以77.3％本島第1名佳績，與去年成績再進步0.4％，百尺竿頭更進一步；環保更以81.7％滿意度高居全國之冠；觀光休閒以81.2％獲得非6都第2名，警政治安84％全國第3；消防與公共安全82.6％全國第2；另外在道路與交通、醫療衛生、經濟與就業等滿意度皆高於全國平均，顯見施政有感。

這次民調於3月2日至4月16日進行，由於5月中疫情急升溫，全台進入3級警戒，因此延後至疫情稍緩才公布成績。今年度縣市長施政滿意度調查，成功訪問14321位各縣市民眾，綜合各縣市長的滿意度、不滿意度、施政分數與8大構面滿意度，得出各縣市長的施政滿意度星等。