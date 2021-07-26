來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運生肖，屬雞、牛、鼠、狗、豬的人本周運勢最旺，無論是事業運、財運都有所提升，抓住好機會能大展身手，好運擋不住。

▍1.生肖雞

本周屬雞人運氣特別旺，周三、周日「三合」，周六「六合」，運勢一帆風順。屬雞人口才好，人際關係頗佳，事業有貴人助力，全力以赴就能取得不錯的成績。周二有「天喜」桃花入命，愛情從天而降，雙雙對對令人羨慕。

▍2.生肖牛

生活幸福的屬牛人本周喜從天降，周二「六合」，周日「三合」，好運連連。財運方面只升不降，理財不停獲利，全部看漲。上班族有望獲得獎金，收入增多，做生意人的好好經營，本周將大賺特賺，獲益豐厚。

▍3.生肖鼠

屬鼠人金錢運大旺，本周有錢財入帳的機會，周三「六合」，周六「三合」，好運伴隨在身邊，這幾天執行重要任務一定能成功。貴人多，做事有人幫，凡事會很輕鬆，不但賺錢容易，職場中也能大展身手，打響名聲。

▍4.生肖狗

本周是屬狗人心滿意足的一周，周四「三合」，周五「六合」，好運擋不住，快樂無比。沒有任何的負擔和壓力，非常順心。上班族會有加薪、領獎金的美事，經營者多和客戶聯繫，有機會簽下大訂單。

▍5.生肖豬

屬豬人一向是幸運的，周四「六合」，周五「三合」，不會錯過任何好機會，萬事如意好運來，人緣好朋友多，運勢有所提升，鴻運當頭，做任何事都順利，抓住這個好機會可讓計畫已久的任務順利推進，離目標更近一步。

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