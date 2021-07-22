「長官商務艙、選手經濟艙」讓總統、行政院長雙雙道歉，但是誰做出這項決策，傳出又是「沒有會議記錄」。對此，資深媒體人李艷秋說，不只奧運國手艙等爭議，連帶高端通過緊急授權的會議紀錄、造成防疫破口的3＋11的會議紀錄，及政府買疫苗的支出紀錄，是哪些「天才」參與這些決策過程，「好想知道他們是誰」。

時代力量立委邱顯智指出，面對「長官商務艙、選手經濟艙」的荒誕安排，主管機關一再宣稱是為了防疫需求，「是什麼樣的防疫安全需求，會讓長官冒險犯難，承擔防疫風險搭乘商務艙，這就要問7月6日的防疫會議，到底討論了什麼了？」他直指，這項決策就是依據中華奧會防疫協調官張煥禎的建議辦理，但該會議卻也是「沒有會議記錄」，讓人感覺「熟悉的感覺最對味」。

面對重大決策出包，行政部門接連宣稱沒有會議記錄，讓外界難以釐清行政責任，對此，李艷秋提出4個疑問，直呼「好想知道他們是誰」。

「決定高端疫苗通過緊急授權EUA的評審是哪些人？」李艷秋說，針對審查高端疫苗的EUA專家會議，很想知道是哪些人擔任評審；尤其是無條件贊成、連安全監測報告都不要求的那「3位專家」，應該給大家瞻仰一下。

「陳政聞和哪些人一起到牡丹灣VILLA度假聚餐？」她接著說，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，到底是和哪些人一起到牡丹灣VILLA度假聚餐？了解執行長的交友人脈，庶民才有努力的方向。

「第二類疫苗施打官員，除了丁怡銘還有哪些人？」李艷秋表示，許多人打不到莫德納第一劑，兩劑間隔時間更從28天延長為12週，指揮中心卻特別在孕婦和醫護之外，加開第二類可以打第二劑，這種對高官的呵護照顧，全世界僅有，至少也讓民眾知道到底可以羨慕誰吧？

「選手經濟艙，官員商務艙，是那些天才的決策？」李艷秋更說，對於奧運選手艙等，政府選擇讓選手搭經濟艙、官員搭商務艙；選手住三星，官員住四星，這些天才決策過程到底有誰參與？

李艷秋表示，很期待能看到高端通過緊急授權的會議紀錄、防疫破口3＋11的會議紀錄、政府花百億買疫苗的預算支出紀錄，及蔡英文與陳建仁打高端的畫面。她也說，更重要的是，民眾該重視的不是為何做這些決策，而是做這樣的決策時，竟然沒有一個人敢說不妥。