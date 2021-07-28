新冠疫情延燒後，國民黨曾主張普發現金紓困，但因民進黨中央及地方政府都置之不理，台南市議會國民黨團28日特別提案，要求普發5000元紓困，且不要再要求民眾拿錢出來買3倍券，以解民生凋敝之苦。

黨團書記長李中岑指出，台灣經濟受疫情衝擊，百業蕭條，處處可見商家關門貼上待租、待售的字條，看了讓人心酸難過。民進黨政府目前推出的紓困方案，一點都不公平，普發現金才是最簡單的紓困方式。國民黨團的提案，就是普發5000元現金，不要浪費金錢印發3倍券，還要求人民花錢買；如果民進黨政府錢太多要印振興券，請把這些錢加倍普發給人民。

王家貞也說，藍軍曾經提過普發1萬元現金，結果民進黨政府裝聾作啞，後來被逼不得不進行紓困，卻又政治算計，讓很多亟需紓困的人民領不到錢，罵聲連連，只有發現金才是真正應急之道。

蔡淑惠表示，這波疫情造成很多民眾失業，也讓本就弱勢的鄉親生活更過不下去，未來他們除了需要穩定的工作，眼前更急需現金讓他們活下去；但大家原本期盼的紓困方案，結果竟設定一堆門檻，讓很多人都領不到錢，所以發5000元現金，最便民、最實際又公平。

蔡育輝強調，民進黨政府有責任協助人民度過疫情黑暗期，百業蕭條是事實，無薪假增加也是事實，失業更是殘酷的事實；面對人民的困境，普發5000元現金只是人民最卑微的請求，請民進黨苦民之苦。

李鎮國、許至椿、林美燕均認為，普發5000元現金是人民的心聲，請民進黨政府立刻回應。