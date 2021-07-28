取自賴清德臉書(體育署提供)

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東京奧運進入第五天，副總統賴清德今天表示，天才桌球少年林昀儒 ，今天秋風掃落葉以直落四擊敗強敵，已經追平台灣奧運桌球史的最佳紀錄，英雄出少年，我們相信，「小林同學」明天也能過關斬將的順利晉級。接下來還有更多台灣選手出賽，讓我們繼續守在螢幕前，為台灣隊歡呼、尖叫。

賴清德今晚在臉書指出，秋風不止掃落葉。林昀儒有一個可愛的外號「小林同學」，今天媒體形容是秋風掃落葉的以直落四擊敗強敵，已經追平台灣奧運桌球史的最佳紀錄，明天將要挑戰排名世界第一的中國選手，相信小林同學也能過關斬將的順利晉級。

此外，他說，冷靜的讓對手發冷。參加不定向飛靶項目的楊昆弼，今天一貫的沉著冷靜，繼續保持最佳狀態一定能奪牌；在今天的比賽結束後，最強羽球天團戴資穎、周天成、王子維、李洋、王齊麟依舊保持全員晉級的成績。

「翻滾吧真男人！」世界貓王唐嘉鴻今天刷新台灣體操紀錄，在個人全能項目獲得史上最佳的第七名成績，和鞍馬王子李智凱 在場邊互相打氣的鏡頭，是今天最溫馨的畫面。他希望李智凱只是小受傷，儘快復原，8月1日在天空畫出完美弧線。

賴清德表示，每一位能站上奧運競賽的舞台的，都是最頂尖、優秀的運動家，感謝射箭隊譚雅婷、雷千瑩、台灣泳將王星皓，雖然是可惜的結果，但一定是寶貴的經驗，「未來的舞台，等著你們發光發熱。」

他說，東京奧運已經過了五天，接下來還有更多台灣選手出賽，「讓我們繼續守在螢幕前，為台灣隊歡呼、尖叫，在日本的他們，一定感受得到國人的支持」。