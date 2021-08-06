大家都喜歡與品行端正的人當朋友，總能被他們的正能量感染，搜狐網命理專欄點名，白羊座、天秤座、雙魚座的人個性最正派，做人做事從來不會耍心機，光靠出色的聰明才智就能打趴小人。

▍1.白羊座

白羊座天生智商高，不僅是小聰明，更可說是別具慧眼，只是他們脾氣古怪、容易衝動，一般人只會看到脾氣不好的一面，卻沒想過他們其實很有實力。白羊座在處理各種問題時，幹勁絕對不輸給任何人，但他們對於耍心機一竅不通，無論做任何事情都沒有想過要算計他人，只懂得靠自己的力量闖世界。

▍2.天秤座

天秤座或多或少有點城府，面對愛耍心機的小人，他們總能一眼看穿，更能巧妙應對，不讓自己受到陷害。天秤座私下為人老實聰明，對人對事向來很坦蕩，從來不會耍心機害人，若想獲取任何利益，他們光靠自己的智慧就可以達成目標，沒必要透過算計他人去取得，因此，當你和天秤座相處時，會有一種說不出的安全感，是非常值得深交的朋友。

▍3.雙魚座

無論在生活還是職場上，雙魚座在各個方面的表現都相當出色，絲毫不輸給任何人，聰明程度高於一般人很多，不過就算他們能力再出色，還是有點小缺點，因為他們心計不足，有時會被有心人欺騙，不過雙魚座的人倒是不太在意，因為他們自認，與人交往貴在真誠，靠虛情假意得來的東西終究很空虛，絲毫不屑耍心機。