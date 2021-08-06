在國內疫情暫緩及奧運歡呼聲中，明天（7日）將進入新節氣立秋，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，從入秋開始，土星、木星、冥王星、海王星四星逆行，三凶星逆行連珠，三角關係亂流開始，不管是個人錢財、感情、官司、工作，甚至政府、地方、國家等爭端將更明顯，老師更指出，「立秋後全球疫情再起，千萬不能鬆懈。」

邱彥龍老師指出，8／7～8／23全球運輸價格持續攀升，物價也隨之攀漲；地震、暴雨、洪災、風災還是要謹慎防範；飛行工具要注意維修，才不會跑出問題；許多行業會因封城被迫停止；海鮮、食品、飲料，要小心傳出化學添加物有害身體健康，另外，這段期間也容易有詐騙集團行騙，或是迷姦藥、搖頭丸等藥物到處流竄運輸。

邱彥龍老師分析，立秋後國家、人民財富將面臨劇烈動盪，壓力漸漸倍增，經濟急需創新改革，而天象顯示：「這段期間要汰舊換新商業模式、改革思想跟束縛，才能走出一片新天地。」老師解釋，以台灣目前的疫情來看，雖然有穩定控制住，卻不代表已經打贏勝仗，凡事要多「溝通」，才不會種下惡根。而受到疫情衝擊的經濟問題跟個人收入，都要重新思考因應措施，才能度過難關。

另外，邱彥龍老師提醒，在立秋期間，政府高官領導、知名人士、演藝人員、軍警人員，會有生命、財富、意外、自殺、性醜聞案件傳出；大企業家、製造業、紡織業、礦產業、石油業、地產業等也將受到嚴重影響，可能倒閉或破產，如果手中有房地產想脫手，可趁此段時間進行。最後，老師也暖心安慰，「近期是國家、企業、個人整頓環境，以及改革歪風、弊端的好時機，正是由災轉福的前奏，短暫的震盪無須驚慌，相信未來會更好。」