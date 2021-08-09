存不了錢的人，常常有「省小錢花大錢」的壞習慣，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，天秤座、射手座、摩羯座、水瓶座的人在鬼月容易破財，無論日常購物或投資理財，都建議好好控管荷包、切勿貪心，才能避免財進財出，守不住財富。

▍TOP4 天秤座

在鬼月期間，土星與木星逆行進入天秤座的偏財宮，加上凱龍星逆行在本命宮，顯示天秤座會因為無法拒絕他人而破財，例如：朋友相約吃飯、聚會、同事揪團購等，讓你容易被他人影響而破費。小孟老師建議，「先訂好存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，由於手上的現金有限，有助提升自我控管能力。」

▍TOP3 射手座

在鬼月期間，冥王星逆行進入射手座的正財宮，顯示射手座會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你需要紓壓釋放，容易把錢都花在聚餐、唱歌、按摩上，也會靠血拼犒賞自己。小孟老師建議，面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法，才不會一直漏財。

▍TOP2 摩羯座

在鬼月期間，冥王星逆行進入摩羯座的本命宮，加上土星與木星逆行進入正財宮，若摩羯座想在創業或投資的話，要注意千萬別因一時貪心就加碼，以免破財！小孟老師表示，「建議想創業當老闆的人，請務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等。」在投資方面也要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。

▍TOP1 水瓶座

在鬼月期間，木星與土星逆行進入水瓶座的本命宮，顯示水瓶座容易被洗腦而破財，當銷售員告訴你「只剩一件」或「特價只到今天」時，你就會衝動消費，買完之後才發現原來別的地方賣得更便宜，使你後悔莫及。另外，在日常外出購物時，容易一看到打折品就心動，即使原本沒打算要消費，也會自認撿到便宜而下手，導致越買越多，到了月底才發現買了很多不必要的東西。