海地強震，許多建物受損。(圖／美聯社)

我國友邦海地發生大地震，外交部長吳釗燮及次長俞大㵢15日上午分別致電海地外長喬塞德等人，表達我國政府協助海地賑災的意願。外交部表示，政府決定捐贈50萬美元協助賑災，目前我國旅居海國的台商及僑胞均人身平安，我國駐海地大使館已提醒國人隨時與駐館及外交部保持聯繫。

我國友邦海地在當地時間8月14日上午發生芮氏規模7.2強烈地震，截至目前已造成300餘人死亡、逾千人受傷及數百棟建築物損毀。

我方政府第一時間已由駐海地大使古文劍向昂利總理表達慰問之意。外交部長吳釗燮及次長俞大㵢也於台北時間8月15日上午分別與海地外長喬塞德及海地駐台臨時代辦維克多漢公使電話通聯，表達我國政府及人民關心及休戚與共、協助海地賑災的意願。

外交部表示，海方感謝我國政府與人民對海國的關懷，以及與海國共同度過艱難時刻的情誼。依據海地內政部公布資訊，災區眾多房屋倒塌或受損、多處道路中斷，且傷亡及災損不斷增加，我國政府基於人道關懷及台海深厚邦誼，決定捐贈50萬美元協助賑災，並請駐海地大使館繼續聯繫海國政府。

外交部表示，海地政府一旦向我國提出需求，在條件許可下，我國內政部所屬搜救大隊已經備妥待命，可隨時前往協助。目前我國旅居海國的台商及僑胞均人身平安，我國駐海地大使館已提醒國人隨時與駐館及外交部保持聯繫。

海地是我國在加勒比海地區的重要友邦，兩國建交65年，關係密切友好。面對友邦遭逢天然災害，外交部強調，將持續密切注意情勢發展，與我國台商及僑胞保持聯絡，並隨時提供必要協助。