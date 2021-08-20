台北表演藝術中心即將在今年底完工，卻遭北市議員鍾佩玲踢爆，銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞。（鍾佩玲提供／張穎齊台北傳真）

台北表演藝術中心即將在今年底完工，卻遭北市議員鍾佩玲踢爆，銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞。（鍾佩玲提供／張穎齊台北傳真）

被時代雜誌評選為2021年世界百大景點、位在北市士林區的台北表演藝術中心，即將在今年底完工，卻遭北市議員鍾佩玲踢爆，市府砸了4800萬元做廣場地坪，但銜接1樓廣場人行道卻多處龜裂，施工品質令人搖頭。北市工務局新建工程處回應，10月底前會趕善完成。

「潦草施工！」鍾佩玲接獲民眾陳情，發現北藝中心外的人行道，一眼望去布滿網狀的龜裂紋路，公車站牌附近的地面，更是許多破損及坑洞，而這人行道旁即是劍潭捷運站，平日人流往來眾多，路面不平整恐導致民眾不慎跌倒。

鍾佩玲痛批，北藝中心的目標是走向國際，光是廣場地坪總預算就將近4800萬元，北市府砸錢不手軟，卻連最基本的施工及維護品質都顧不好，質疑「世界百大景點」根本就是個笑話。

鍾佩玲直言，北藝中心明年1月就要試營運，附近路面的鋪設卻如此潦草，不僅影響市容，更危害到市民安全，她要求市府盡速處理，不要只會說大話，明明想向世界行銷台北，卻反而使北市出糗，淪為國際笑柄。

新工處表示，台北表演藝術中心人行道地坪破損，已請施工廠商先以交通錐圍設，以維護民眾通行安全，並預計於21日先鋪平修繕完妥；另外地坪龜裂部分，新工處已要求施工廠商提出改善方案，並預計於10月底前改善完成。

新工處表示，此工程目前尚未辦理驗收，後續將針對人行道地坪品質，加強把關，以提供平整舒適的人行道，讓用路人安全通行。