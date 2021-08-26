國際疫苗要來了！26.5萬劑AZ、3萬劑莫德納傳明後天抵台 20:172021/08/26 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（26）日傳各有一批AZ、莫德納疫苗將於明後天抵台。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於國際疫苗到貨進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天（26日）在記者會上透露，這段時間都會有貨到，各個廠牌都有可能，間接證實BNT疫苗即將抵台，不過今晚傳出各一批AZ跟莫德納將於明後天先後抵台。 根據《自由時報》報導，26.5萬劑台灣自購的AZ疫苗，明（27）日早上9:35由韓國首爾起飛，預計中午12:10抵台，另外一批則是捷克所捐贈3萬劑莫德納疫苗，將在週六（28日）早上7:50抵達桃園機場。 《國際產業》越南平陽工業區敲警鐘 新潛在染疫者恐5萬起跳 黃暐瀚爆195萬劑BNT疫苗9／1來台 瓶身寫9個字 #抵台 #AZ #國際疫苗 #26 #5萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端4死！前台大醫揭打疫苗猝逝主因 1招揪出危險訊號 11:422021/08/26 生活 漢光9月中登場 萬噸巨艦火炮先出擊！海上長城 4艘紀德艦同框氣勢驚人 04:102021/08/26 焦點要聞 《貿易》貿協南亞日 台廠獲4000萬美元商機 11:102021/08/26 財經 首批195萬劑BNT疫苗將抵台 陳時中：學生優先接種 14:222021/08/26 生活 桃園教師疫苗覆蓋率99.6％ 代課教師接種專案將分4處施打 11:062021/08/26 生活 麟洋配紀念酒亮相 金酒30日抽籤3萬6000名幸運買主 09:392021/08/26 生活 護國疫苗不護百姓 04:102021/08/26 時論廣場 監督受刑人包裝五倍券 可打國際疫苗 04:102021/08/26 焦點要聞 《國際產業》美國追加第三劑新冠疫苖 輝瑞：本周完成送件 11:442021/08/26 財經 不只BNT要來 陳時中：各廠牌疫苗都可能到貨 14:412021/08/26 生活 西班牙藥廠生產莫德納疫苗 部分恐遭汙染 18:132021/08/26 國際 生活熱門新聞 台積男寵妻無極限 日睡3hr北竹通勤 網看傻 - 生活 網紅大蛇丸新片遭喊退訂 粉絲因1原因下最後通牒 - 生活 稱用藥水泡大腸 網紅「俊廷阿嬤」被罵爆 客家人全怒了 - 生活 打高端慘被男友甩 女大生淚崩：8年感情敗給疫苗 - 生活 男忘帶保險套狂塗強力膠「封鳥」和女友激戰隔日慘死 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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