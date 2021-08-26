對於國際疫苗到貨進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天（26日）在記者會上透露，這段時間都會有貨到，各個廠牌都有可能，間接證實BNT疫苗即將抵台，不過今晚傳出各一批AZ跟莫德納將於明後天先後抵台。

根據《自由時報》報導，26.5萬劑台灣自購的AZ疫苗，明（27）日早上9:35由韓國首爾起飛，預計中午12:10抵台，另外一批則是捷克所捐贈3萬劑莫德納疫苗，將在週六（28日）早上7:50抵達桃園機場。