花蓮8分鐘內連3震，震度都達4級！花蓮近海分別在下午3點46分、3點50分以及4點04分發生規模3.6、4.5及3.5的地震，8分鐘連續三起地震，讓網友怕爆「連續地震嗎？」、「地震超大的」。
今天下午3點46分，花蓮近海先發生規模3.6的地震，地震深度5.1公里，震央在花蓮縣政府南方 6.0 公里，最大震度花蓮4級、南投1級。
接著下午3點50分，花蓮縣近海的同個位置發生規模更大的4.5地震，地震深度僅5公里，為淺層地震，震央在花蓮縣政府南南東方6.0公里，各地最大震度花蓮縣花蓮市4級、南投縣4級、台中、宜蘭、彰化縣1級。
而第三震則是在下午4點04分，也是在花蓮縣近海規模3.5地震，地震深度5公里，震央在花蓮縣政府南方6.2公里，花蓮震度4級。
一次連3震，網友紛紛在PTT留言：「花蓮有感，好大」、「地震超大，而且就震一下，隔一會又一下」、「抖一下我他媽以為是錯覺」、「有三次，第二次比較大」、「台中有感」。
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