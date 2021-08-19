花蓮8分鐘內連3震，震度都達4級！花蓮近海分別在下午3點46分、3點50分以及4點04分發生規模3.6、4.5及3.5的地震，8分鐘連續三起地震，讓網友怕爆「連續地震嗎？」、「地震超大的」。

今天下午3點46分，花蓮近海先發生規模3.6的地震，地震深度5.1公里，震央在花蓮縣政府南方 6.0 公里，最大震度花蓮4級、南投1級。

今天下午3點46分，花蓮近海先發生規模3.6的地震。(翻攝自氣象局)

接著下午3點50分，花蓮縣近海的同個位置發生規模更大的4.5地震，地震深度僅5公里，為淺層地震，震央在花蓮縣政府南南東方6.0公里，各地最大震度花蓮縣花蓮市4級、南投縣4級、台中、宜蘭、彰化縣1級。

而第三震則是在下午4點04分，也是在花蓮縣近海規模3.5地震，地震深度5公里，震央在花蓮縣政府南方6.2公里，花蓮震度4級。

最後第3震在4點04分，規模3.5，但花蓮最大震度仍有4級。(翻攝自氣象局)

一次連3震，網友紛紛在PTT留言：「花蓮有感，好大」、「地震超大，而且就震一下，隔一會又一下」、「抖一下我他媽以為是錯覺」、「有三次，第二次比較大」、「台中有感」。