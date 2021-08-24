OK超商攜手「新福源」花生醬，新品麻醬涼麵上市，65元。（OK提供）

OKmart發揮台灣傳統本色，延續舊有的美味，在夏天必吃的涼麵上，復刻最經典的麻醬口味，攜手新竹在地老牌花生醬「新福源」的招牌花生醬，調製成3種不同口味的麻醬涼麵，感受原始純粹的美好。

炎熱的夏季尚未結束，OKmart觀察台灣夏季時節逐漸延長，每年4月到10月的高溫，總讓民眾提不起食慾，口感冰涼、香氣濃郁的涼麵便是消暑的好選擇之一，也是便利超商涼麵的銷售旺季。每年涼麵市場規模高達50億元，其中超商業者市占更是有約15億元左右的好成績，市場規模每年年增約1成的速度擴大，琳瑯滿目的涼麵口味搶攻鮮食區塊。

據OKmart多年統計，新口味涼麵雖能夠在第一時間引起消費者的注意，但回購率最高的口味，仍以傳統「麻醬」涼麵為主，因此找來新竹在地最受歡迎的伴手禮老店「新福源」，使用招牌花生醬來調製麻醬，復刻出味濃的香醇麻醬、又符合現代人對健康的期待。訴求製作過程不加一滴水，香滑濃順的醬料中，還能吃到一粒粒的細碎花生，呈現出最原始的古早味，3款新品涼麵皆65元。