嘉義縣衛生局針對縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所展開熟食即食食品抽驗，共抽驗48件產品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局針對縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所展開熟食即食食品抽驗，共抽驗48件產品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局5月中旬起針對縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所展開熟食即食食品抽驗，共抽驗48件產品，其中一件由超商販賣的「綜合水果繽紛杯」產品大腸桿菌群超標＞1100MPN／g，不符合衛生標準，經查產品來源為外縣市，衛生局已移請來源廠商所屬衛生局後續查辦。

衛生局指出，此次抽驗產品包括民眾經常購買的便當、涼麵、三明治、飯糰、生菜沙拉等產品，檢驗食品衛生標準大腸桿菌、大腸桿菌群、防腐劑、漂白劑等項目，抽驗不符合者可依違反食品安全衛生管理法第17條規定予以限期改善，倘屆時未改善完成，可裁罰3至300萬元罰鍰。

衛生局長趙紋華強調，生、熟食混合即食食品之性狀應具原有良好風味及色澤，不得有腐敗、不良變色、異味、污染、發霉或含有異物，並呼籲業者應落實衛生自主管理，製作、販賣場所應符合食品良好衛生規範準則。

衛生局提醒消費者，夏季食物容易腐壞，民眾購買完的食物應立即食用完畢，沒吃完也要依食品屬性冷藏或冷凍保存，以保持食品新鮮度，未即時食用完畢應復熱完全後再行食用，避免品質劣變及減少病原菌滋生，以降低食品中毒風險。