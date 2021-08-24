今天清晨06時03分南投縣信義鄉發生規模3.6地震，地震深度7.6公里，震央在南投縣政府南南東方39.4公里，各地最大震度為雲林縣3級，嘉義縣、南投縣2級，嘉義市、彰化縣1級，都集中在中部地區。

19：52台南南化規模4.7極淺層地震 最大震度4級 雲嘉南有感
台東送瓦斯 高雄災區部落安心了
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