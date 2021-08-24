南投信義鄉規模3.6地震 最大震度雲林3級 07:522021/08/24 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投信義鄉發生規模3.6地震，最大震度雲林3級。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天清晨06時03分南投縣信義鄉發生規模3.6地震，地震深度7.6公里，震央在南投縣政府南南東方39.4公里，各地最大震度為雲林縣3級，嘉義縣、南投縣2級，嘉義市、彰化縣1級，都集中在中部地區。 19：52台南南化規模4.7極淺層地震 最大震度4級 雲嘉南有感 台東送瓦斯 高雄災區部落安心了 #南投信義鄉 #規模3.6 #最大震度 #3級 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林查緝非洲豬瘟豬肉製品 3人坦承購買 16:472021/08/23 社會 台南南化規模4.7地震 「門窗發出巨響」民眾受驚嚇 20:212021/08/22 生活 南大西洋南桑威奇群島地區地震 規模7.2 06:552021/08/23 國際 外流嚴重 彰化人口將跌破126萬 04:102021/08/23 地方新聞 落實ESG 遠雄人壽已有三棟綠建築 04:102021/08/23 金融．稅務 月餅熱狗豬肉捲 大多已吃下肚 04:102021/08/24 焦點要聞 中國打造30馬赫超高音速風洞 新型天地往返飛行器意外曝光 22:212021/08/23 兩岸 翻轉希望 雄中校友贈書台東50家扶兒 04:102021/08/22 地方新聞 國戰會論壇》湄公河流域國家 Taiwan can help（黃惠華） 10:072021/08/24 海納百川 台東郭婞淳光榮返鄉 領百萬獎助學金 04:102021/08/23 地方新聞 彰化17農會花藝車拚 投票送好禮 04:102021/08/23 地方新聞 生活熱門新聞 30歲上班族是27億威力彩得主？里長急改口：根本不知誰中獎 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 他一周上3天班 曝這行業月休16天領52K 眾人大開眼界 - 生活 家中驚見神秘紅插座「插了卻沒電」 台電出面解答：長知識 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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