在日常生活中，不少人都會習慣性的將自身想法加諸在別人身上，甚至打著「為你好」的口號，希望對方服從，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座待人處事最有分寸感，任何事情都是點到為止，不會時不時的情緒勒索別人。

射手座：

射手座不喜歡欠人情，其實是他們深知「談錢傷感情」這項道理，即便交情再好，他們也不會去挑戰人性的弱點。此外，無論是友情或是愛情，射手座都相當有分寸感，不會一昧的強加索要，並且懂得適時付出、禮尚往來的重要性，跟他們相處永遠都不必擔心會被占便宜，因為在別人付出的同時，他們完全看在眼裡。

巨蟹座：

巨蟹座相當有分寸感，即便再喜歡一個人，若是被對方明確拒絕，或是深知自己的存在給對方造成困擾，那麼巨蟹座就會直接離開，最怕造成別人麻煩。在生活中也是如此，巨蟹座不會因為雙方交情好，就打著「為你好」的口號強迫對方該怎麼做，而是會基於朋友的立場善意提醒，點到為止就好。

雙魚座：

雙魚座深知付出和溝通的重要性，因此在所有的矛盾爆發之前，他們傾向適時溝通，過程中也會讓對方感受到溫暖，而非一昧的責怪。此外雙魚座也知道，即便交情再好，也應該讓對方擁有屬於自己的空間，而非利用病態的佔有欲去束縛對方。

天秤座：

天秤座個性知所進退，相當擅長處理人際關係，他們深知人與人之間沒有必要太過明確的拒絕，這樣只會搞僵彼此關係，畢竟沒有直接答應，就代表著婉拒。此外，他們也不會仗著與對方交情好，就對別人的事情隨意的指手畫腳，或是情緒勒索，是相當懂分寸的人。