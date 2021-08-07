今天是立秋，運勢命理網站「非叔生肖運勢每天看」分享，生肖屬牛、鼠、龍的人在立秋後運勢越來越旺，無論是事業運、財運都雙雙上漲，屬牛、龍的人還能迎接桃花運降臨，單身者能遇到符合理想的對象，凡事順風順水，過著幸福的好日子。

▍1.生肖牛

屬牛的人立秋後運勢越來越旺，尤其是財運更是蒸蒸日上，賺錢的管道變多，因此有機會獲得一筆錢財。創業做生意者近期可以多多開發新客戶，同時和老客戶重新聯繫，有機會談成新的合作案。屬牛的人在立秋後桃花運也會轉旺，單身的人可以遇到條件不錯的對象，若能夠順利交往，感情順遂還會帶動事業成長，一切事情水到渠成，過著順心的日子。

▍2.生肖鼠

屬鼠的人頭腦靈活、心思細膩、辦事認真，職場上受到主管和同事的信賴，今年立秋後吉星高照，凡事不再需要瞻前顧後，建議遇到機會就要好好把握，千萬不要吝於表現自己，努力發揮自己的實力，才能揮別過去的霉運，帶來更多好機遇，財運、事業運雙雙上漲，迎接近日運勢的高峰。

▍3.生肖龍

屬龍的人實力堅強，做事有魄力，能讓眾人信服，在職場上往往能勝任管理階層，而且能獲得下屬的愛戴，工作團隊效率很高。屬龍的人在立秋後有轉運機會，好事一件接著一件報到，事業越來越順利，上班族有升職、加薪機會，創業者盈餘越來越多。這陣子屬龍的人在人際交往上非常順利，能交到新朋友，工作上能認識有力的夥伴，單身者這段期間能遇到正桃花，除此之外，偏財運也不錯，有橫財降臨的機會，喜事連連非常振奮人心。