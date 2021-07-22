汽油庫存降，周三歐美原油期貨急漲逾4%；儘管美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至7月16日當周，美國原油庫存意外增加210萬桶，是為今年5月以來首次上升，然而汽油及蒸餾油庫存分別減少12.1萬桶和130萬桶，支撐了終場油價續漲。

分析師也提醒，石油輸出國組織OPEC與盟國所組成的OPEC+，決議在8月至12月間增產40萬桶/日，以及美、英、日等主要市場受Delta變種病毒感染恐會影響需求，皆是未來油價仍會面臨風險的重要考量；其中美國原油漲幅4.6%，倫敦原油漲幅4.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲3.10美元，報每桶70.30美元；8月熱燃油漲0.08美元，報每加侖2.09美元；8月RBOB汽油漲0.09美元，報每加侖2.22美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲2.88美元，報每桶72.23美元。(商品行情網)