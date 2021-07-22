隔夜美股連續第二日反彈，三大指數全面收復本周以來的跌幅，受此提振，周四香港股市開高走高，目前恆生指數漲1.88%，報27736.24點。國企股(H股)漲1.76%，為10003.92點。

科技股表現強勁，恆指科技股指數目前大漲1.65%，快手大漲5.5%，中芯國際漲近5%，華虹半導體漲6.7%，新東方在線漲逾13%，微盟集團漲近12%，嗶哩嗶哩漲5.3%，百度漲2.1%，阿里巴巴漲1.9%。

隔夜紐約期油大漲4.6%，報每桶70.3美元，創下4月中旬來最大單日漲幅，倫敦布蘭特期油亦大漲4.2%，受此激勵，中石油目前漲4.7%，稍早前大漲逾5%，在藍籌股中表現最佳。中石化漲4%，中海油漲2.6%，中海油田服務漲2.7%。

汽車之家在美國上市的股票遭摩根大通將目標價大砍逾半，並調降評級至「與大盤持平」，受此打擊，在香港掛牌股票下挫7%。

金沙中國第二季經調整後物業EBITDA為1.32億港元，與去年同期相比由虧轉盈，股價上漲3.7%。