今天在大聯盟場上迎來聯盟雙強對決，國聯西區兩支大聯盟戰績最好球隊正面交鋒，道奇以2：4輸給巨人，而在賽前巨人是59勝35敗，道奇是59勝37敗，巨人領先道奇一個名次，今天道奇若能勝出將拿下60勝並且取得龍頭位置，道奇此戰派出聯盟勝投王烏瑞亞斯(Julio Urias)登板先發，他也繳出好表現，總計投7局被敲3安僅失1分，送出5次三振1次保送，但沒能拿下勝投。

此戰首局雙方就互有攻勢，巨人的麥克雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)率先轟出陽春炮得分，不過道奇泰勒(Chris Taylor)馬上用一記陽春炮還以顏色，雙方在首局形成1：1平手。但2、3局雙方都沒有得分，直到第4局波拉克(A.J. Pollock)用深遠安打拿下第2分，比數超前以2：1領先。

接著雙方投手都使出拿手絕活，5到8局都完全沒有任何失分出現，烏瑞亞斯投完7局也下場休息，他希望此戰能拿到勝投，因為這樣就能以13勝3敗成績超越小熊漢瑞克斯(Kyle Hendricks)，獨霸大聯盟勝投王，道奇也得以拿下60勝超越巨人成為大聯盟戰績最佳球隊，但一切都在9局上半風雲變色。

在比賽中道奇領先對手長達5局時間，烏瑞亞斯下場後換上崔南(Blake Treinen)投球，他成功守住1局，接下來道奇為守住1分領先派出終結者簡森(Kenley Jansen)，沒想到他提油桶上來，只投0.1局就失3分，包含一支2分炮，把烏瑞亞斯勝投瞬間搞飛，也讓道奇在本場比賽首次落後。接著換上岡薩雷茲(Victor Gonzalez)即時止住巨人炮火。

KENLEY JANSEN IS MY GODDAMN CLOSER!!! pic.twitter.com/HsFf7hIZCa — ً (@Cozzuna_) July 22 2021

到了最後的9局下半由道奇進攻，這是他們本場比賽最後機會，可惜威爾史密斯(Will Smith)、貝林傑(Cody Bellinger)和波拉克接連出局，也將比賽勝利拱手讓人，最終就以2：4慘遭逆轉，無緣大聯盟60勝，反倒巨人拿下60勝35敗成績獨霸聯盟，也繼續在國聯西區領先道奇一個名次。而道奇簡森吞下了本場比賽的敗投。