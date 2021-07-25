經過1天的輪休後，天使隊日籍球星大谷翔平重回先發打序，25日面對雙城隊的比賽敲出2支二壘安打，加上先發投手山多沃（Patrick Sandoval）好投壓制對手，以2比1勝出。

大谷翔平明星賽前狀況十分火燙，敲出33轟暫居全壘打王寶座，但參加完明星賽後，狀態不如以往，還頻頻遭到三振，24打數吞下14K，成為「人體電風扇」，也因此昨天雙城推出左投，天使教練也順勢讓他好好休息。

經過1天的休息後，大谷翔平首打席就敲出二壘安打，之後再靠對方守備失誤回來得分，天使首局添得2分。接下來大谷第2、3打席分別遭到三振、游擊滾地球出局，8局上他再度站上打擊區，再敲出1支二壘安打。

大谷翔平此役4打數2安打、吞下1次三振另有1得分，打擊率上升至2成74。天使先發投手山多沃此役表現虎虎生風，前8局完全壓制雙城打線，直到9局下1出局才被敲出安打，「無安打比賽」破功，最終繳出8.2局僅被敲1安，飆出生涯單場新高13K，拿下勝投。