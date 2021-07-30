驅動IC族群今獲多頭搶進，敦泰(3545)累計上半年每股大賺14.7元，股價開低走高，盤中急拉逾7%、股價最高達297元，再創天價；天鈺(4961)盤中也大漲逾6.5%，聯詠(3034)漲幅一度逾3.5%，現階段產能吃緊，驅動IC供需缺口持續，第三季在晶圓成本持續調漲下，不排除還有漲價可能，營運將維持高檔。

敦泰半年報亮眼，上半年營業收入101.22億元，衝上百億元大關，歸屬於母公司業主淨利29.52億，每股獲利14.7元。目前敦泰因TDDI供需缺口持續存在，且因為產能緊張關係，短線該缺口難解，敦泰今年主要成長動能還是以手機TDDI為主，且不排除還有因應成本出現被動漲價；再者則是AMOLED的觸控，去年約出貨3000萬顆，今年則會超過1億顆。

敦泰將於今日下午舉辦法人說明會，預計由董事長胡正大主持，屆時將會對下半年營運、產能等做出詳盡說明。

天鈺今年成長動能來看，電源管理IC在第一季就有明顯提升，原因是很多終端應用仍是供不應求，包括IPC、wifi6路由器應用、智慧門鈴、cable modem、5G cpe、5G router、web cam等產品，天鈺也持續與原廠合作開發整套解決方案。另外，天鈺在ESL市佔率將逐漸提升，今年有機會到五成以上，明年會再往上；TDDI預期第三季有明顯貢獻；AMOLED穿戴式手機相關產品也可望在第四季導入。

晶圓產能上，天鈺第三季有低個位數的成長，第四季高個位數成長，明年的成長率目標在10~20%。

雖然近期大陸智慧型手機市場傳出需求雜音，但對上游TDD晶片拉貨仍未鬆手，且據悉，下半年下游廠商已開始為2022年預做準備先行備貨。在價格方面，第三季8吋及12吋晶圓代工成本持續上揚，供需狀況尚未平衡下，TDDI及LDDI都將再調漲產品售價反應成本提升，故聯詠營運依舊不淡。

法人表示，2022年需求端仍維持穩健成長的情況下，2022年驅動IC供貨吃緊仍難紓解，晶圓代工價格維持將有助於TDDI及LDDI價格持平目前水準 。